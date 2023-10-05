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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Колосков: «Матч «Динамо» и «Спартака» не был безобразием» эксклюзив

05 Октября 2023 • 15:45 Комментировать

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Динамо» (3:0) в матче Кубка России со «Спартаком».

- Одну из игр этих команд в прошлом сезоне вы назвали безобразием. Не повторилось?

- Вчерашний матч не был безобразием, а был интеллигентным. Две команды старались друг друга не бить, за 90 минут всего две жёлтые карточки. «Динамо» вообще интеллигентная команда. Игра была скоростная, но бесконтактная. Настрой динамовцев тоже был запредельным, это ощущалось.

- Что можете сказать про новичков «Динамо»?

- Карраскаль был незаметен, Бителло сыграл в свою силу. Конечно, он выделяется своей технической оснащённостью. Хороший игрок.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Вячеслав Колосков
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