Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил штраф в 30 тысяч рублей. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Карпина наказали за выход за пределы технической зоны в недавнем матче против «Урала» (ничья 2:2).

На текущий момент «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Валерия Карпина проведёт 7 октября – против «Краснодара» на выезде.

Как известно, Валерий Карпин возглавляет не только «Ростов», но и национальную сборную России. В октябре команда проведёт товарищеские матчи против Камеруна и Кении – 12 и 16 числа соответственно.