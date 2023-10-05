​Семак рассказал о травме Кержакова

Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу травмы голкипера команды Михаила Кержакова.

«У него спазмирована приводящая мышца. Никаких серьёзных травм нет, но это не позволяет ему работать в общей группе», - цитирует Семака сайт «Зенита».

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 7 октября, - против «Сочи» на поле соперника. Игра стартует в 14:00 по московскому времени.

После десяти сыгранных туров «Зенит» занимает лишь четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара», который располагается на вершине, «сине-бело-голубые» отстают на семь очков.