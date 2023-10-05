Гладилин: «Сомневаюсь, что наш чемпионат входит даже в десятку сильнейших»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на слова Егора Титова. Напомним, бывший полузащитник «красно-белых» призвал молодых игроков из России переезжать в другие чемпионаты, чтобы расти в уровне.

«Наш чемпионат, к сожалению, не входит в топ-5 — спорно даже, входит ли он в десятку. Конечно, нужно играть в сильных зарубежных клубах», – сказал Гладилин в беседе с «Газета.Ру».

Напомним, в данный момент единственными представителями России в топ-5 чемпионатах Европы являются Арсен Захарян из «Реал Сосьедада», Алексей Миранчук из «Аталанты» и Александр Головин, который выступает за французский «Монако» с 2018 года.