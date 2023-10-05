​Семак – о матче с «Сочи»: «Шансы абсолютно равны»

В субботу «Зенит» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Сочи». Главный тренер питерцев Сергей Семак отметил, что его команда не недооценивает соперника.

«У нас нет никакой недооценки - за последние три года мы только один раз победили в Сочи», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

Как известно, «Сочи» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Нас ждёт игра с хорошим соперником, в которой шансы абсолютно равны», - сказал наставник «Зенита».

Матч Премьер-лиги между «Сочи» и «Зенитом» начнётся 7 октября в 14:00 по московскому времени.