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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин выразил надежду, что «Ростов» выправит ситуацию в чемпионате России эксклюзив

05 Октября 2023 • 16:50 Комментировать
Краснодар
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Ростов
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07.10 19:00

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о нахождении команды внизу турнирной таблицы РПЛ.

«Как не хотелось бы, но команда приближается к зоне стыков. Игры в календаре очень сложные ожидаются. Ближайшая игра с «Краснодаром», а дальше приём «Ахмата», потом «Локомотив» со «Спартаком». Сложнейшие игры будут. Есть опасения, но надеюсь, что команда справится», — сказал Балахнин.

«Ростов» под руководством Валерия Карпина идёт на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. 7 октября команда сыграет в гостях против РПЛ «Краснодара». Встреча состоится на одноимённой арене, начало – в 19:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Валерий Карпин Сергей Балахнин РПЛ
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