Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о нахождении команды внизу турнирной таблицы РПЛ.

«Как не хотелось бы, но команда приближается к зоне стыков. Игры в календаре очень сложные ожидаются. Ближайшая игра с «Краснодаром», а дальше приём «Ахмата», потом «Локомотив» со «Спартаком». Сложнейшие игры будут. Есть опасения, но надеюсь, что команда справится», — сказал Балахнин.

«Ростов» под руководством Валерия Карпина идёт на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. 7 октября команда сыграет в гостях против РПЛ «Краснодара». Встреча состоится на одноимённой арене, начало – в 19:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.