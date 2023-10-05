Хомуха: «Не думаю, что Фернандес — это незаменимая потеря для «Зенита»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха отреагировал на новость о травме защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

Ранее сообщалось, что у 33-летнего футболиста было выявлено повреждение боковой связки колена. Срок восстановления после такой травмы может составить около трёх месяцев.

«На позиции Фернандеса играет футболист сборной России Вячеслав Караваев. Он и до прихода Фернандеса там играл. Не думаю, что Фернандес — это незаменимая потеря для «Зенита», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

В текущем сезоне Фернандес провёл за «Зенит» 12 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.