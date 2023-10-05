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Хомуха: «Не думаю, что Фернандес — это незаменимая потеря для «Зенита»

05 Октября 2023 • 14:39 Комментировать
Сочи
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Зенит
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07.10 14:00

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха отреагировал на новость о травме защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

Ранее сообщалось, что у 33-летнего футболиста было выявлено повреждение боковой связки колена. Срок восстановления после такой травмы может составить около трёх месяцев.

«На позиции Фернандеса играет футболист сборной России Вячеслав Караваев. Он и до прихода Фернандеса там играл. Не думаю, что Фернандес — это незаменимая потеря для «Зенита», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

В текущем сезоне Фернандес провёл за «Зенит» 12 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Хомуха Марио Фернандес
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