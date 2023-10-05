​В тройке самых дорогих игроков РПЛ произошло изменение

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt в среду обновили ценники некоторых футболистов, которые играют в Премьер-лиге России. Если говорить о самых дорогих футболистах чемпионата России, то тройку составляют Маркус Вендел (24 миллиона евро), Клаудиньо (20 миллионов евро) и Дуглас Сантос (18 миллионов евро). Ценники этих троих игроков не изменились, в прошлый раз их обновляли в июне. При этом из тройки выпал Вильмар Барриос, который раньше делил третье место с Сантосом. Колумбиец подешевел на 2 миллиона и теперь оценивается в 16 миллионов евро.

Матчи 11-го тура чемпионата России пройдут 7 и 8 октября. На текущий момент первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар».

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