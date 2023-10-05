Президент «Велеса»: «Кутепов постоянно играет, значит, выдерживает конкуренцию»

Президент «Велеса» Евгений Шуленков рассказал об адаптации в московском клубе бывшего защитника «Спартака» Ильи Кутепова.

По словам Шуленкова, процесс адаптации 30-летнего футболиста в новой команде проходит хорошо, и он начинает выглядеть всё лучше и лучше.

«Кутепов постоянно играет за «Велес», значит, выдерживает конкуренцию. Его приход повлиял на тактические схемы в обороне. Кутепов выглядит сейчас намного лучше, чем в первых двух матчах», — цитирует Шуленкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кутепов перешёл в «Велес» в сентябре нынешнего года на правах свободного агента. В составе московской команды защитник успел провести пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.