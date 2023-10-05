​Сперцян – самый подорожавший игрок РПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt обновил оценочные стоимости некоторых футболистов, которые выступают в Российской премьер-лиге. Согласно последним обновлениям, самый существенный прирост имеет атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Его цена выросла на 3 миллиона евро и теперь составляет 15 миллионов евро.

В тройку самых подорожавших футболистов чемпионата России также входят Матео Кассьерра из «Зенита» и Наир Тикнизян из «Локомотива». К их оценочным стоимостям добавили по 2,5 миллиона евро. Теперь Кассьерру оценивают в 6 миллионов евро, а Тикнизяна – в 5 миллионов евро.