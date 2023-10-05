Мамаев отреагировал на трансфер Дзагоева в «Ламию»

Экс-футболист национальной сборной России и московского ЦСКА Павел Мамаев прокомментировал трансфер полузащитника Алана Дзагоева в греческий клуб «Ламия».

«На мой взгляд, Алан совершил хороший трансфер. Надеюсь, что у него все получится, - передает слова Мамаева «Матч ТВ».

33-летний полузащитник перебрался в греческий коллектив на правах аренды. Стороны заключили однолетний трудовой договор, который рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость Алана оценивается в 700 тысяч евро.

В России Дзагоев известен по выступлениям за московский ЦСКА и казанский «Рубин».