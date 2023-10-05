​Семак высказался о турнирном положении «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, оказывает ли на команду давление её турнирное положение.

После десяти туров питерцы располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» «Зенит» отстаёт на семь очков.

«Наше дело - делать то, что должны, а очки в турнирной таблице мы будем считать потом. Нам нужно смотреть на свою игру и стараться набирать очки, а их количество... Чемпионат покажет, насколько мы достойны того, чтобы быть выше того места, на котором находимся сейчас», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 7 октября. Команда Сергея Семака будет играть против «Сочи» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.