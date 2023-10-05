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Колосков: «В интересах «Динамо», чтобы Тюкавин остался» эксклюзив

05 Октября 2023 • 16:25 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации с контрактом форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

«Абсолютно не моя тема рассуждать об агентах. Что он делает и как. Я хочу, чтобы Тюкавин играл в «Динамо», а дальше всё должно из желания футболиста вытекать. Какие мысли у Тюкавина, какие у агента, я за них думать не могу. В интересах «Динамо», чтобы Тюкавин остался», — сказал Колосков.

Действующее соглашение Тюкавина с «Динамо» истекает в конце сезона-2023/24. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 13 матчей, в которых забил три гола и отметился четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вячеслав Колосков РПЛ Константин Тюкавин
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