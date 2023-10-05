Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации с контрактом форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

«Абсолютно не моя тема рассуждать об агентах. Что он делает и как. Я хочу, чтобы Тюкавин играл в «Динамо», а дальше всё должно из желания футболиста вытекать. Какие мысли у Тюкавина, какие у агента, я за них думать не могу. В интересах «Динамо», чтобы Тюкавин остался», — сказал Колосков.

Действующее соглашение Тюкавина с «Динамо» истекает в конце сезона-2023/24. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 13 матчей, в которых забил три гола и отметился четырьмя результативными передачами.