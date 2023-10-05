​На Украине требуют от УЕФА и ФИФА отменить решения по России

Министерство молодёжи и спорта Украины направило обращения в УЕФА и ФИФА. В нём выдвигается требование отменить решения по допуску юношеских сборных России к официальным соревнованиям. В среду санкции с российских юношей сняла ФИФА, а на прошлой неделе это сделал УЕФА.

Кроме того, украинское министерство спорта призывает ассоциации бойкотировать матчи с любыми командами России.

Стоит сказать, что юношеские сборные России могут играть только в нейтральном статусе – без флага и без гимна. В пресс-релизе ФИФА говорилось о том, что команды должны выступать под названием «Российский футбольный союз».

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