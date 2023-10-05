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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак объяснил, почему «Зенит» много пропускает

05 Октября 2023 • 13:22 Комментировать
Сочи
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Зенит
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07.10 14:00

В последнее время «Зенит» немало пропускает. Главный тренер питерской команды Сергей Семак ответил на вопрос, видит ли он какую-то общую симптоматику в пропущенных голах.

«Нет, общей нет. Мы пропускаем очень простые мячи, много индивидуальных ошибок. Нам нужно всем вместе активно работать над ними. И над командными ошибками тоже», - цитирует Семака сайт «Зенита».

В настоящий момент «Зенит» готовится к гостевому матчу против «Сочи» в рамках 11-го тура чемпионата России. Команды сыграют в субботу, 7 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

На текущий момент «Зенит» занимает в таблице РПЛ 4-е место, а «Сочи» - 16-е.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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