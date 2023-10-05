В «Динамо» сообщили, когда вернётся Лаксальт

Врач московского «Динамо» Александр Родионов высказался касательно восстановления защитника команды Диего Лаксальта после травмы.

«Лаксальт должен вернуться в общую группу после паузы на игры сборных», - приводятся слова доктора на страницах Sport24.

Ранее стало известно, что уругвайский футболист получил мышечное повреждение.

В нынешнем сезоне российского чемпионата 30-летний уругваец провел семь поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами и получил две желтые карточки.

Ближайший поединок «Динамо» сыграет против воронежского «Факела» в воскресенье, 8 октября.