​Семак ответил, в чём сила «Сочи»

В субботу «Зенит» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Сочи». Главный тренер питерской команды Сергей Семак сказал несколько слов о ближайшем сопернике. Он ответил на вопрос, в чём сила сочинцев.

«Это очень опытная команда с большим количеством опытных игроков. Кроме того, у них есть молодые футболисты, а это не всегда просто - найти баланс между опытом и молодостью», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

Стоит сказать, что «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Матч между «Сочи» и «Зенитом» стартует 7 октября в 14:00 по московскому времени.

На текущий момент, после трети турнирной дистанции, «Зенит» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на семь очков.