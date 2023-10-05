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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак ответил, в чём сила «Сочи»

05 Октября 2023 • 13:17 Комментировать
Сочи
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Зенит
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07.10 14:00

В субботу «Зенит» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Сочи». Главный тренер питерской команды Сергей Семак сказал несколько слов о ближайшем сопернике. Он ответил на вопрос, в чём сила сочинцев.

«Это очень опытная команда с большим количеством опытных игроков. Кроме того, у них есть молодые футболисты, а это не всегда просто - найти баланс между опытом и молодостью», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

Стоит сказать, что «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Матч между «Сочи» и «Зенитом» стартует 7 октября в 14:00 по московскому времени.

На текущий момент, после трети турнирной дистанции, «Зенит» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Сочи
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СОЧИ ЗЕНИТ
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