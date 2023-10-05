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Защитник «Зенита» Родригао: «Мы знаем, что пропускаем непростительно много»

05 Октября 2023 • 13:14 Комментировать
Сочи
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Зенит
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07.10 14:00

Защитник «Зенита» Родригао высказался о поражениях петербургской команды в двух последних турах РПЛ — от «Локомотива» (1:2) и «Оренбурга» (1:3).

По мнению бразильского футболиста, «Зенит» допускает слишком много ошибок в обороне, из-за чего пропускает большое количество мячей. При этом Родригао отметил, что игроки петербургской команды никогда не теряли уверенности в собственных силах и в ближайшее время намерены исправить ситуацию.

«Мы знаем, что мы пропускаем непростительно много. Мне кажется, что в каждом из пропущенных мячей есть определённая потеря концентрации — минимальная деталь, которая позволяет сопернику поразить ворота», — цитирует Родригао официальный сайт «Зенита».

После 10 туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 7 октября против «Сочи». Начало — в 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Родригао
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