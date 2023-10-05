Марио Фернандес, вероятно, не сыграет до конца года

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи».

Специалист отметил, что в общую группу вернулись защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Андрей Мостовой.

«Что касается тех, кто не поедет в Сочи, то это Васильев, которому понадобится еще несколько недель для восстановления, Марио Фернандес – у него повреждение боковой связки, и Миша Кержаков», - приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», обычно срок восстановления от такого повреждения, которое получил Фернандес, в зависимости от степени, составляет до трёх месяцев.