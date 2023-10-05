Александр Мостовой назвал лучшего нападающего РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартак», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о форварда «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Кордоба - красавец, лучший нападающий РПЛ. Он вообще может все на поле, очень полезный футболист. Забивает, отдает, всегда на целен на команду. Это один из лидеров «Краснодара», - приводит слова Александра «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне колумбийский бомбардир принял участие в 14 поединках за краснодарский коллектив. Кордоба записал на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.

По итогам десяти туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ.