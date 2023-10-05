Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, когда Россию вернут в еврокубки

Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук высказался относительно того, когда российские клубы могут вернуть в еврокубки.

«Когда российские клубы вернут в еврокубки? Юношей недавно вернули. Надеюсь, нас через несколько лет. Мой прогноз? Через два-три года», - передает слова вратаря «РБ Спорт».

Напомним, что российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах в феврале прошлого года. Это решение совместно приняли ФИФА и УЕФА. Из-за наказания национальная сборная России пропустила чемпионат мира – 2022, а также не принимает участия в квалификационном турнире Евро-2024.