Шавло назвал главную проблему Абаскаля в «Спартаке»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о дальнейшей судьбе главного тренера команды Гильермо Абаскаля. В последних двух матчах «красно-белые» потерпели два поражения с общим счетом 0:7.

«У него нет контакта с командой, который был раньше. Нет искры у футболистов, чтобы они бились за тренера. Нет химии между тренером и игроками, которая способствовала бы успехам», - приводит слова Шавло «РБ Спорт».

В ближайшем поединке спартаковцы встретятся со столичным ЦСКА. Матч состоится в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Дата проведения дерби – воскресенье, 8 октября.