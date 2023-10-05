Мостовой вернулся в общую группу «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой возобновил тренировки в общей группе «сине-бело-голубых». Об этом сообщается в социальных сетях действующего чемпиона России.

«Скучали? А вот и я!» - сказал футболист на видео в телеграм-канале «сине-бело-голубых».

Напомним, что Мостовой пропустил почти месяц из-за повреждения, полученного в товарищеском поединке против иранского «Сепахана». Встреча состоялась 7 сентября и завершилась победой питерцев со счетом 4:1.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Мостовой провел четыре поединка, в которых не отметился результативными действиями.