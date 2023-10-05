Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес сравнил уровни чемпионатов России и Мексики.

Игрок отметил, что лиги отличаются по стилю, так как в России больше упор делается на «физику».

«Но в целом уровень в РПЛ очень хороший. Я уже постепенно адаптируюсь ко всему, чувствую себя лучше в команде», - приводит слова Чавеса «РИА Новости».

Напомним, что 27-летний футболист сборной Мексики пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт до лета 2027 года.

Чавес уже успел отметиться результативным действием, удачно ассистировав партнерам по команде в кубковом матче против «Спартака» (1:4).