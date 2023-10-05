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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Луис Чавес сравнил уровни чемпионатов России и Мексики

05 Октября 2023 • 12:25 Комментировать (1)

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес сравнил уровни чемпионатов России и Мексики.

Игрок отметил, что лиги отличаются по стилю, так как в России больше упор делается на «физику».

«Но в целом уровень в РПЛ очень хороший. Я уже постепенно адаптируюсь ко всему, чувствую себя лучше в команде», - приводит слова Чавеса «РИА Новости».

Напомним, что 27-летний футболист сборной Мексики пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт до лета 2027 года.

Чавес уже успел отметиться результативным действием, удачно ассистировав партнерам по команде в кубковом матче против «Спартака» (1:4).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Луис Чавес
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Октября 2023 в 13:47
ай роль дэвушки у ристаране усвоил на пяць+.. А-ха-ха-ха! )))
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