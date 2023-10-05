Тикнизян оценил последние результаты «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о результатах своей команды в последних матчах.

«Видите, как всё в жизни быстро меняется - две недели назад мы в чемпионате были не на лучшем месте, в Кубке тоже. Поэтому не хочу это комментировать, дай бог, чтобы так всё продолжалось», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги и лидируют в своем квартете Кубка России.

Ближайший матч «Локомотив» проведет против екатеринбургского «Урала» в рамках 11-го тура Премьер-лиги.