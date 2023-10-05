Титов высказался о возможном возвращении к тренерской работе

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о возможном возвращении к тренерской работе.

«Планирую ли я вернуться тренировать? Как получится. Сегодняшний российский футбол непредсказуем», - приводятся слова специалиста на страницах Sport24.

Напомним, что последним местом работы 47-летнего тренера был «Енисей», где с 2017 по 2019 год он занимал должность ассистента наставника.

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