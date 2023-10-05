Камоцци: «Уже можно точно говорить об увольнении Абаскаля»

Футбольный функционер Франко Камоцци, который ранее являлся советником бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«С тех пор, как Гильермо вступил в должность тренера, он не дал ничего нового, и не является подходящим специалистом для работы в таком клубе. Об увольнении можно уже говорить точно», - передает слова Камоцци Sport24.

«Спартак» провально провел два последних поединка. Сначала «народная команда» была разгромлена в Премьер-лиге «Крыльями Советов» (0:4), а затем крупно уступила столичному «Динамо» (0:3) в Кубке России.