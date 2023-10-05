Защитник «Спартака» Чернов: «Не хочу говорить о чемпионстве, нам бы сначала «Крылья» обыграть»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов в разговоре с журналистами поделился мнением о шансах «красно-белых» на чемпионский титул в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Потерял ли «Спартак» шансы на чемпионство? Не хочу говорить об этом. Нам бы сначала обыграть «Крылья». Следующий матч у нас с ЦСКА, после него поговорим», - передает слова Никиты «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в рамках десятого тура Премьер-лиги «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

В настоящий момент московский коллектив с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.