Чернов отреагировал на слухи об отставке Абаскаля

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Мы работаем в штатном режиме. Гильермо нам ничего не говорит. Продолжаем работу. Я понимаю требования Абаскаля», - приводит слова защитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последней встрече спартаковцы крупно уступили «Динамо» со счетом 0:3. До этого команда Абаскаля была разгромлена «Крыльями Советов» - 0:4.

После десяти туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.