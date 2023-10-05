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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернов отреагировал на слухи об отставке Абаскаля

05 Октября 2023 • 11:12 Комментировать

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Мы работаем в штатном режиме. Гильермо нам ничего не говорит. Продолжаем работу. Я понимаю требования Абаскаля», - приводит слова защитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последней встрече спартаковцы крупно уступили «Динамо» со счетом 0:3. До этого команда Абаскаля была разгромлена «Крыльями Советов» - 0:4.

После десяти туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов Гильермо Абаскаль
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