Чернов: «Спартак» получил то, на что наиграл»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о неудачных результатах команды.

«Не очень приятные результаты. Получили то, на что наиграли. Понятно, что после таких матчей атмосфера в раздевалке не очень хорошая. Сейчас нужно исправлять ситуацию», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «народная команда» проиграла две последние встречи с общим счетом 0:7. «Красно-белые» уступили «Крыльям Советов» (0:4) и «Динамо» (0:3).

В настоящий момент подопечные Гильермо Абаскаля с 16 баллами располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.