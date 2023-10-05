Титов: «Надо убегать из РПЛ, если есть возможность»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался о том, стоит ли молодым футболистам покидать РПЛ.

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев», - передает слова эксперта Sport24.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин также советовал российским футболистам пробовать переезжать в европейские чемпионаты.

Напомним, что из-а санкций УЕФА российский клубы временно отстранены о участия в еврокубках.