​Матч «Спартак» – ЦСКА покажут по общедоступному каналу

Одиннадцатый тур чемпионата России по футболу пройдёт в два дня. В субботу, 7 октября, состоятся четыре игры, а также четыре матча пройдут в воскресенье, 8 октября 2023 года. Центральный матч одиннадцатого тура «Спартак» – ЦСКА покажет «Матч ТВ».

Федеральный общедоступный канал «Матч ТВ» покажет следующие матчи РПЛ:

- суббота, 7 октября, «Краснодар» – «Ростов», начало прямой трансляции в 18:45 по московскому времени;

- воскресенье, 8 октября, «Пари НН» – «Крылья Советов» в 13:45 и «Спартак» – ЦСКА начало эфира в 18:00 мск.

Текстовые трансляции всех матчей РПЛ вы можете найти на страницах нашего сетевого издания.