Агент — о возможном переезде Идрисси в Россию: «Я на прямом контакте с «Краснодаром» и «Зенитом»

Аннас Эль Гуш, агент нападающего «Пачуки» Уссамы Идрисси, высказался о возможном переходе своего клиента в один из российских клубов.

«Сейчас Уссама играет в Мексике, но мы всегда открыты для предложений. Я на прямом контакте с «Краснодаром» и «Зенитом», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний марокканец провёл за «Пачуку» два матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 5,5 миллионов евро.

Напомним, ранее Идрисси также выступал за такие клубы, как «Фейеноорд», «Севилью» и «Аякс». Отметим, что марокканец является двукратным чемпионом Нидерландов.