Защитник «Спартака» Чернов - о 0:7 в двух матчах: «Просто соперники были лучше»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о последних неудачных результатах команды. «Красно-белые» проиграли два матча с общим счетом 0:7.

«Как объяснить 0:7 за два матча? Не знаю, что сказать. Просто соперники были лучше. В Самаре это бросалось в глаза. В матче с «Динамо», по сути, тоже самое», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что в последнем матче спартаковцы проиграли «Динамо» со счетом 0:3.

В следующем поединке «красно-белым» будет противостоять столичный ЦСКА. Встреча 11-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 8 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена».