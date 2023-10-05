Тренер «Краснодара» Ивич ответил на вопрос о «Спартаке»

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопрос о возможной работе в столичном «Спартаке».

«Буду ли рассматривать предложение «Спартака», если оно поступит? Без комментариев», - сказал специалист после поединка против «Пари НН» в групповом раунде Кубка России.

Во вчерашнем матче краснодарцы отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. Голами отметились Кордоба, Ахметов и Арутюнян.

Ивич занял пост наставника «быков» в январе текущего года. Под его руководством команда единолично лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 24 балла в десяти турах.