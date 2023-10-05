Титов высказал мнение о возможном переходе РФС в Азию

Экс-футболист столичного «Спартака» национальной сборной России Егор Титов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«В Азию мы успеем всегда. Но там есть Япония, Южная Корея и Австралия. Где гарантии, что в случае матча с ними они не скажут: «Ребят, играть мы с вами не будем». Лучше сто раз подумать, чем принимать такое решение», - рассказал ветеран «красно-белых» в интервью корреспонденту Sport24.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях совместным решением ФИФА и УЕФА.