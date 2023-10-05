Титов: «Многие думали, что гегемония «Зенита» - это надолго, но его можно обыгрывать»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Многие думали, что гегемония «Зенита» - это надолго. Но его можно обыгрывать, даже при таких игроках и ресурсах, как у «Газпрома». В нашем чемпионате сейчас каждый может обыграть каждого», - передает слова Титова Sport24.

По итогам десяти туров чемпионата России петербургский «Зенит» с 17 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков. Также впереди «сине-бело-голубых» находятся «Локомотив» и «Крылья Советов».