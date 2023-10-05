Салихова - о «Спартаке»: «Каттани не довёл бы до такой ситуации»

Зарема Салихова, которая является женой экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что команда показывала бы лучшие результаты, если бы спортивным директором остался итальянец Лука Каттани.

«Вопросы надо задавать спортивному директору. Раньше был один Лука Каттани, теперь весь «Лукойл». Лука не довёл бы до такой ситуации», - передает слова Заремы «РИА Новости Спорт».

Накануне «Спартак» потерпел крупное поражение от «Динамо» (0:3) в поединке пятого тура группового этапа Кубка России. До этого «народная команда» была разгромлена в чемпионате страны самарскими «Крыльям Советов» со счетом 0:4.