Черенчиков: «В этом сезоне можем увидеть нового чемпиона РПЛ»

Экс-футболист, а в настоящий момент наставник «Амкара» Иван Черенчиков высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если сейчас посмотреть на таблицу, то первым идёт «Краснодар». Они смогут побороться за золотые медали. Способны на это «Спартак» и «Крылья». Может, увидим нового чемпиона», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что последние пять сезонов чемпионом России становился петербургский «Зенит».

В нынешнем сезоне чемпионата страны подопечные Сергея Семака занимают четвертое место после 11 туров. Питерцы отстают от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.