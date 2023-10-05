«Физручелло», «Планшетник», «Рыжий, а не красно-белый»: как болельщики «Спартака» прошлись по Абаскалю после разгрома от «Динамо»

Московский «Спартак» потерпел второе подряд крупное поражение. Вслед за проигрышем в чемпионате России «Крыльям Советов» (0:4) «красно-белые» получили на орехи в Кубке страны в столичном дерби от «Динамо» (0:3). Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» не удержалось от того, чтобы посмотреть, как отреагировали болельщики на такое сенсационное выступление «Спартака».

Для затравки

«Ура! Наконец-то стабильность, второй матч на 0», – съязвил Максим Т.

«Обратная победа», – уточнил Дмитрий В.

«Стыд и срам», – заключил Orxan B.

«Спартаку» надо играть в автобус», – дал совет Пётр К.

Про Абаскаля

«Имхо, братва уже всё поняла и за тренера не бьётся… Планшетник думал на два турнира за счет 2,5 составов так играть весь сезон?» – недоумевал Владимир С.

«Рыжий не красно-белый!», – заметил некий подлог Юрий М.

«Позорище… Пиджак 2.0», – высказался Александр М.

«Вот он физручелло», – ввёл в оборот новый термин Антон В.

Кто вместо?

«Никаких русский физруков, особенно бывших легенд клуба», – предостерегал руководство «Спартака» Евгений П.

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«Тут, пожалуй, даже рука Стаса не помешает в такой обстановке. А то распустилась команда», – агитировал Андрей С.

«Черчесов упрямый, как рыжий начнет чудить», – парировал Vitaly.

«Времена идут, а Спартак всё тот же, ничего не меняется... Эх, лучше б Абрамович купил клуб и сделал из него что-то стоящее, а то прям за ромбик обидно, за историю», – мечтал Nikolay.

Кто что должен и как что будет?

«Теперь Джикия в стиле Аленичева как капитан должен опубликовать статью против Абаскаля, а Соболев обозвать тренера тренериШкой, ну или физруком», – писал сценарии римейков Алексей Р.

«Я не понимаю людей, которые болеют за «Спартак». Он выигрывает 3 матча подряд, а потом стоит проиграть 1 раз, и они говорят, что команда – ничто», – удивлялся JAY.

«Осталось от ЦСКА получить 0:5, и рыжего точно выкинут. Поднажмите, пацаны», – призывал спартаковцев подставить своего тренера Владимир С.

«Конечно, игра тухлая, но вот если ЦСКА обыграют, то все снова переобуются. Как всегда», – всё понимал Николай Г.

Кирилл Иванцов