​Игнатьев считает возможным чемпионский титул «Краснодара»

После десяти туров российского чемпионата в турнирной таблице достаточно неожиданно лидирует «Краснодар», который сменил наставника и пока что не потерпел ни одного поражения, в отличие от проигравшего уже три раза питерского «Зенита». Бывший наставник российской сборной по футболу Борис Игнатьев считает возможной победу «Краснодара» по итогам сезона:

- Я верю, что мы увидим новую команду в новом обличии, но будет ли она чемпионом — мне сложно сказать. Все, что будет с «Краснодаром» в случае их победы — это будет большое завоевание для всех любителей нашего футбола, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.

Напомним, что ранее «Краснодар» никогда не побеждал в чемпионате.