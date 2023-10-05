Масалитин назвал главные разочарования нового сезона РПЛ

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин после трети чемпионата уже может назвать клубы, которые разочаровали его в первых десяти турах. Речь идет о двух командах, которые, как считает Масалитин, вступают ниже своего уровня.

- Здесь не надо быть оригинальным — «Сочи» и «Факел». «Сочи» совсем недавно еще второе место занимал, серебряные медали выигрывал, а сейчас вообще безобразие творится. А у «Факела» вроде бы и игра была, но почему-то все развалилось и ничего нет, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Следующий тур в российском футболе пройдет уже в предстоящие выходные. «Факелу» предстоит выездная игра с московским «Динамо», а вот «Сочи» сыграет дома с чемпионом страны - питерским «Зенитом».