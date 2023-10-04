Рианчо: На «Спартак» всегда возлагают большие надежды

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о дальнейших перспективах Гильермо Абаскаля во главе «красно-белых».

«Это всё-таки решение руководства. Сложно говорить о возможной отставке. «Спартак» — большой российский клуб. На эту команду всегда возлагают большие надежды, и она обязана показывать хорошие результаты», — заявил специалист в интервью «Матч ТВ». Также Рианчо отметил, что не может оценить нынешний потенциал подопечных Гильермо Абаскаля.

После десяти туров Премьер-лиги «красно-белые» находятся на пятом месте турнирной таблицы с 16 очками. Последние два матча «Спартак» уступил с общим счётом 0:7 «Крыльям Советов» и «Динамо».