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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: Пусть играют на турнирах ФИФА в нейтральном статусе

04 Октября 2023 • 21:47 Комментировать

Бывший наставник «Урала» и «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался о допуске сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой ФИФА.

«Всё равно все будут понимать, что это Россия. Надо участвовать. Я понимаю, что это унизительные условия, но в нашем случае, пусть играют в таком статусе», — приводит слова специалиста Vprognoze.ru. Тарханов отметил, что у России много врагов и отсутствие выбора, поэтому, несмотря на различные мнения и созданные условия, нужно соглашться.

Ранее ФИФА объявила о допуске юношеской сборной России в возрасте до 17 лет в нейтральном статусе без флага и гимна страны, а также в нейтральных цветах.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Юношеская Сборная России
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