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Гаджиев отреагировал на заявление ФИФА о допуске юношеской сборной России без флага и гимна: «Эти ограничения неприемлемы» эксклюзив

04 Октября 2023 • 23:11 Комментировать

Бывший главный тренер российских клубов РПЛ, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал неприемлемыми ограничения для российских юношеских команд.

Ранее ФИФА допустила юношеские команды России без флага, гимна и с названием «Российский футбольный союз».

«Думаю, что десяток или более стран не согласятся с решением ФИФА. Поэтому это решение в нашу пользу, но все эти ограничения несколько… для меня неприемлемы. Без флага, без гимна парни не будут просто знать за кого они играют. Получается так. Сложное решение всё равно.

Я думаю, это шаг вперёд. Оцениваю, что в такой ситуации это положительный момент как для российского футбола, так и для международного. Я понимаю их такую позицию неокончательную, не поставившую все точки над «i». Им и это предложение тяжело принять поскольку очень много оппонентов, стран, которые вообще не хотели бы никакого участия России», — сказал Гаджиев.


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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев РФС Россия ЧМ-2026
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