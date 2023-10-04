Бывший главный тренер российских клубов РПЛ, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал неприемлемыми ограничения для российских юношеских команд.

Ранее ФИФА допустила юношеские команды России без флага, гимна и с названием «Российский футбольный союз».

«Думаю, что десяток или более стран не согласятся с решением ФИФА. Поэтому это решение в нашу пользу, но все эти ограничения несколько… для меня неприемлемы. Без флага, без гимна парни не будут просто знать за кого они играют. Получается так. Сложное решение всё равно.

Я думаю, это шаг вперёд. Оцениваю, что в такой ситуации это положительный момент как для российского футбола, так и для международного. Я понимаю их такую позицию неокончательную, не поставившую все точки над «i». Им и это предложение тяжело принять поскольку очень много оппонентов, стран, которые вообще не хотели бы никакого участия России», — сказал Гаджиев.