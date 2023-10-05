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Булыкин: «Если Тюкавин уйдёт бесплатно, то будет промашка руководства» эксклюзив

05 Октября 2023 • 13:01 Комментировать

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о безголевой серии Константина Тюкавина и об истекающем контракте игрока.

«Психологически у нападающих бывает голевая засуха, и её главное перебороть. Если говорить про контракт, то это упущение руководства, потому что он один из талантливых футболистов России. В случае ухода его бесплатно это будет промахом руководства «Динамо». А ещё возможен сценарий, что они будут договариваться зимой о новом контракте, хотя это надо было делать ещё раньше.

Я бы, конечно, Тюкавина оставил, потому что есть ему куда ещё стремиться, есть куда раскрываться и куда можно продать. Если уйдёт бесплатно, то будет промашка руководства «Динамо», — сказал Булыкин.

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре передачи. Контракт футболиста с «Динамо» истекает в конце текущего сезона.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин РПЛ Константин Тюкавин
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