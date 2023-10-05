Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о безголевой серии Константина Тюкавина и об истекающем контракте игрока.

«Психологически у нападающих бывает голевая засуха, и её главное перебороть. Если говорить про контракт, то это упущение руководства, потому что он один из талантливых футболистов России. В случае ухода его бесплатно это будет промахом руководства «Динамо». А ещё возможен сценарий, что они будут договариваться зимой о новом контракте, хотя это надо было делать ещё раньше.

Я бы, конечно, Тюкавина оставил, потому что есть ему куда ещё стремиться, есть куда раскрываться и куда можно продать. Если уйдёт бесплатно, то будет промашка руководства «Динамо», — сказал Булыкин.

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре передачи. Контракт футболиста с «Динамо» истекает в конце текущего сезона.