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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ФИФА выдвинула жёсткие условия даже юношам – слово «Россия» под запретом молния

04 Октября 2023 • 18:30 Комментировать (1)

ФИФА приняла решение частично снять санкции с России – юношеские сборные (до 17 лет) были допущены к официальным турнирам. При этом в пресс-релизе говорится о весьма жёстких условиях – команды должны будут играть под названием «Российский футбольный союз», а не «Россия». Юношеским командам нельзя будет использовать не только флаг и гимн, но даже свою форму и экипировку – они должны будут играть в нейтральных цветах.

Ранее решение о допуске юношеских сборных России приняли в УЕФА. При этом ряд стран объявил о намерении бойкотировать матчи против россиян.

Напомним, что ФИФА вводила санкции в отношении России примерно полтора года назад.

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ФИФА РФС Юношеская Сборная России РПЛ
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Комментарии (1)
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TEREX
04 Октября 2023 в 19:15
дану на..)) в валинках и куфайках чё ли..)) энта жы ни справидлива..энта жы дети..))
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