ФИФА приняла решение частично снять санкции с России – юношеские сборные (до 17 лет) были допущены к официальным турнирам. При этом в пресс-релизе говорится о весьма жёстких условиях – команды должны будут играть под названием «Российский футбольный союз», а не «Россия». Юношеским командам нельзя будет использовать не только флаг и гимн, но даже свою форму и экипировку – они должны будут играть в нейтральных цветах.

Ранее решение о допуске юношеских сборных России приняли в УЕФА. При этом ряд стран объявил о намерении бойкотировать матчи против россиян.

Напомним, что ФИФА вводила санкции в отношении России примерно полтора года назад.