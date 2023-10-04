ФИФА решила допустить юношеские сборные России к официальным соревнованиям под своей эгидой. Соответствующее решение было принято на заседании совета ФИФА в среду. При этом российские юноши смогут играть в турнирах ФИФА с условиями – без флага и без гимна страны.

Ранее, на прошлой неделе, аналогичное решение приняли в УЕФА. После этого ряд европейских национальных ассоциаций объявили о бойкоте.

Напомним, что санкции в отношении России были введены УЕФА и ФИФА полтора года назад. Теперь ситуация смягчилась – международные матчи смогут проводить хотя бы юношеские команды России.