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​ФИФА допустила юношеские сборные России к своим турнирам молния

04 Октября 2023 • 18:17 Комментировать

ФИФА решила допустить юношеские сборные России к официальным соревнованиям под своей эгидой. Соответствующее решение было принято на заседании совета ФИФА в среду. При этом российские юноши смогут играть в турнирах ФИФА с условиями – без флага и без гимна страны.

Ранее, на прошлой неделе, аналогичное решение приняли в УЕФА. После этого ряд европейских национальных ассоциаций объявили о бойкоте.

Напомним, что санкции в отношении России были введены УЕФА и ФИФА полтора года назад. Теперь ситуация смягчилась – международные матчи смогут проводить хотя бы юношеские команды России.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Юношеская Сборная России
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