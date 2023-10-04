Дмитрий Черышев — о работе Юрана в «Пари НН»: «Клуб двигается в правильном направлении»

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о работе главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«Юран хорошо работает в «Пари НН». Плюс обстановка очень хорошая внутри коллектива, это тоже важно. Я рад за Сергея и за клуб, они двигаются в правильном направлении. Дай Бог, у них все получится», — приводит слова Черышева Metaratings.

На текущий момент коллектив из Нижнего Новгорода занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 14 очков.

В 11-м туре РПЛ «Пари НН» будет принимать «Крылья Советов». Матч состоится 8 октября. Начало игры запланировано на 14:00 по мск.