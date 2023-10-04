Тарханов оценил шансы «Крыльев Советов» в борьбе за чемпионство

Российский тренер Александр Тарханов высказался о шансах «Крыльев Советов» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Сейчас в чемпионате России будет большая конкуренция. Выдержат ли «Крылья» такой темп, неизвестно. Нужна стабильность, чтобы им стать чемпионами. Пока она есть», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что «Краснодар» выглядит сильнее самарцев, есть «Зенит», а также «Спартак», который еще будет набирать очки.

По мнению тренера, команда Игоря Осинькина может попасть в топ-3 по итогам нынешнего сезона.

После десяти туров «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.