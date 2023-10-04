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Тарханов оценил шансы «Крыльев Советов» в борьбе за чемпионство

04 Октября 2023 • 17:41 Комментировать
Пари НН
...
Крылья Советов
08.10 14:00

Российский тренер Александр Тарханов высказался о шансах «Крыльев Советов» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Сейчас в чемпионате России будет большая конкуренция. Выдержат ли «Крылья» такой темп, неизвестно. Нужна стабильность, чтобы им стать чемпионами. Пока она есть», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что «Краснодар» выглядит сильнее самарцев, есть «Зенит», а также «Спартак», который еще будет набирать очки.

По мнению тренера, команда Игоря Осинькина может попасть в топ-3 по итогам нынешнего сезона.

После десяти туров «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Крылья Советов Краснодар Александр Тарханов
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